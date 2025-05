Aktualisiert am 27.05.2025 - 12:02 Uhr

Wie lange Angestellte maximal an einem Werktag arbeiten dürfen, ist klar geregelt: acht Stunden. Nur in Ausnahmefällen dürfen Arbeitgeber die tägliche Arbeitszeit ausweiten – und das auch nur auf maximal zehn Stunden. Wer länger im Büro bleibt, verstößt gegen das Gesetz – auch dann, wenn er das freiwillig tut, um an einem anderen Tag früher gehen zu können. Die Bundesregierung möchte das ändern.