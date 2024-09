Wer seine Arbeitszeiten selbst erfasst, sollte sich dabei lieber keine Patzer erlauben: Falsch angegebene Daten können schnell den Job kosten. Dass die Zeiten verspätet eingetragen wurden, ist dann keine Entschuldigung. Das Landesarbeitsgericht Mainz hat in diesem Sinne die fristlose Kündigung einer Museums-Kassiererin bestätigt.

Arbeitzeit handschriftlich erfasst

Die 43-Jährige war nach Angaben des Gerichts seit Dezember 2007 in dem Museum beschäftigt und erfasste ihre Arbeitszeiten handschriftlich in einer sogenannten Zeitsummenkarte. Ihr Arbeitgeber warf der Angestellten demnach vor, auf der Karte Zeiten notiert zu haben, an denen sie tatsächlich nicht gearbeitet hat.