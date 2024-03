Viele denken, Geldanlage sei nur etwas für Leute, die bereits Geld haben. Doch langfristig wird auch aus kleinen Beträgen ein Vermögen. Wer etwa fürs Alter vorsorgen möchte und nicht schon kurz vor der Rente steht, kann einen Sparbetrag von 200 Euro im Monat in eine beeindruckende Summe verwandeln. Dem Zinseszinseffekt sei Dank.

Wie viel aus den 200 Euro aber tatsächlich werden, kommt natürlich auf den genauen Zins oder die Rendite an, die Ihre Anlage einbringt. Und da gilt bekanntlich: Mehr Rendite gibt es nur mit mehr Risiko. Nehmen wir an, Sie stecken monatlich 200 Euro in einen weltweit ausgerichteten günstigen Aktien-Indexfonds (ETF). Lesen Sie hier mehr zu ETFs zum Vermögensaufbau.