Der Skandal um AfD-Spitzenkandidat Krah geht nicht spurlos an der Partei vorbei. In aktuellen Umfragen verliert sie. Das freut die Konkurrenz.

Die AfD-Spitze zur Europawahl steckt gleich doppelt in Skandalen fest: Maximilian Krah, Listenplatz eins, bleibt an diesem Wochenende sogar dem Wahlkampfauftakt seiner Partei in Donaueschingen fern. Grund dafür ist, dass in der vergangene Woche sein Mitarbeiter Jian G. wegen Spionageverdacht für China festgenommen wurde. Mehr zu dem Fall und den Hintergründen lesen Sie hier.