Christine Lagarde setzt auf demonstrative Gelassenheit: Trotz der Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hält die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) an ihrem Kurs fest und verkündete am Donnerstag die nächste Zinssenkung, um die Wirtschaft zu entlasten.

Wie schon im Dezember gehen die Leitzinsen in der Eurozone um 0,25 Prozentpunkte nach unten. Es ist die fünfte Zinssenkung in Folge, nachdem die EZB von Juli 2022 bis September 2023 die Leitzinsen schrittweise angehoben hatte, um die Inflation einzudämmen. Ab Juni 2024 folgte dann die Kehrtwende nach unten.

Was sind überhaupt die Leitzinsen?

Drei Zinssätze sind dabei wichtig: der Hauptrefinanzierungszins, der Einlagenzins und der Spitzenrefinanzierungszins. Spricht man von "dem Leitzins", ist in der Regel der Hauptrefinanzierungszinssatz gemeint, zu dem sich Kreditinstitute Geld von der Zentralbank leihen. Steigt er, wird es für die Banken teurer, an Geld zu kommen, und damit auch für Schuldner, die einen Kredit bei den Geschäftsbanken aufnehmen.

Was bedeutet die Zinssenkung für mein Sparguthaben?

Für Sparer sind sinkende Leitzinsen eine schlechte Nachricht. Da Banken und Sparkassen nun erneut weniger Zinsen dafür bekommen, dass sie ihr Geld bei der Zentralbank parken, dürften sie diesen gefallenen Prozentsatz an ihre Privat- und Geschäftskunden in Form von niedrigeren Sparzinsen weiterreichen.

Für Ihr Sparguthaben heißt das: In welchem Umfang Ihre Bank die Leitzinssenkung an Sie weitergibt, hängt davon ab, wie diese wirtschaftlich aufgestellt ist. Ehlerts Tipp: "Es lohnt sich, Angebote in ganz Europa zu vergleichen und so auch vom Wettbewerb unter regionalen Banken im Ausland zu profitieren, die sich zu einem großen Teil über Tages- und Festgelder refinanzieren." 2024 hätten private Haushalte in der EU bereits mehr als 150 Milliarden Euro außerhalb ihrer Heimatländer angelegt. Lesen Sie hier, wie Ihr Geld bei ausländischen Banken geschützt ist.