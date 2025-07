Banken langen kräftig zu

Bei der geduldeten Überziehung liegt die Sparkasse Freyung-Grafenau mit 19,84 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Abtsgmünder Bank und an dritter Stelle der Raiffeisenbank Pfaffenhofen a. d. Glonn mit je 19,75 Prozent Überziehungszinsen.

Verbraucherschützer fordern Obergrenze

Auch aus der Politik gibt es Kritik an der Zinspolitik vieler Banken – vor allem, weil gerade Geringverdiener und Erwerbslose häufig auf den Dispo angewiesen sind. Eine parteiübergreifende Initiative für gesetzlich festgelegte Höchstzinsen ist bisher jedoch nicht in Sicht.

Mit der Bank verhandeln

Der Verbraucherzentrale Bundesverband weist darauf hin, dass Banken eine gesetzliche Beratungspflicht haben, wenn Verbraucher den Dispo dauerhaft und in erheblichem Umfang nutzen. Dabei sollen die Institute auch auf Umschuldungsangebote aufmerksam machen und gegebenenfalls an eine Schuldnerberatung verweisen.

Umschuldung als Ausweg

Finanzpolster aufbauen

Um gar nicht erst in die Dispo-Falle zu geraten, empfehlen sich eine konsequente Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben sowie regelmäßige Finanz-Check-ups. Zusätzlich hilft der Aufbau einer finanziellen Reserve in Höhe von etwa drei bis sechs Monatsgehältern, um Dispozinsen zu vermeiden. Legen Sie dieses Geld auf einem flexiblen Tagesgeldkonto an – so profitieren Sie im besten Fall noch von etwas Guthabenzins.