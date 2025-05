Was ist eine Staffelmiete?

Was sind Vor- und Nachteile?

Auch die sogenannte Kappungsgrenze gilt bei Staffelmieten nicht. Danach darf der Vermieter die Miete bei "normalen" Mietverträgen innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent erhöhen. In Städten, in denen bezahlbarer Wohnraum besonders knapp ist, sinkt diese Grenze auf 15 Prozent (§ 15 Abs. 2 WiStG).

Vorhersehbarkeit zum Preis einiger Nachteile

Mieter sollten daher prüfen, wie hoch im Vergleich die Ausgangsmiete ist – also die vor dem Inkrafttreten der ersten gestaffelten Miete. Liegt sie schon am Anfang an der Grenze zur oder über der ortsüblichen Vergleichsmiete, ist es für Vermieter unter Umständen verlockend, eine Staffelmiete zu vereinbaren. Denn so werden weitere Erhöhungen möglich.