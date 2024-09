Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was ist bei der Indexmiete zulässig?

Die Indexmiete ist in Deutschland weitverbreitet. Dabei orientiert sich die Miete an den Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte – und nicht an der ortsüblichen Vergleichsmiete. Berechnungsgrundlage ist der Verbraucherpreisindex (VPI), der vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird.