Flüge ab Deutschland werden teurer

Flugreisende müssen sich ab Mai auf steigende Preise einstellen. Denn dann erhöht sich die Luftverkehrssteuer auf Flugtickets je nach Entfernung um über 20 Prozent. Airlines zahlen dann pro Fluggast zwischen 15,53 und 70,83 Euro mehr und können diese Aufschläge an die Reisenden weitergeben. Die höhere Ticketsteuer soll helfen, das Haushaltsloch des Bundes zu schließen.

Biodiesel aus Frittenfrett

Bisher konnte er herkömmlichem Diesel nur beigemischt werden, künftig darf er auch pur in den Tank: Biodiesel, der zu 100 Prozent aus Abfallstoffen wie Frittenfett hergestellt wurde, wird voraussichtlich ab Mai eine zusätzliche Option für Autofahrer. Ein genaues Datum für die Neuregelung ist noch nicht bekannt.

Neues Label beim Autokauf

Wer einen Neuwagen kauft, kann sich ab Mai über mehr Transparenz freuen. Ab dann müssen Händler ein Label mit Verbrauchs- und Emissionsangaben angeben – sowohl direkt am ausgestellten Fahrzeug im Autohaus als auch bei Online-Angeboten ( mehr dazu hier ). Grundlage ist eine Novelle der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung bei Pkw.

Strafzettel aus der Schweiz

Wer in der Schweiz zu schnell fährt oder falsch parkt, konnte die teils hohen Bußgelder bisher aussitzen. Doch ab dem 1. Mai werden die Knöllchen aus dem Nachbarland auch in Deutschland vollstreckt. Möglich macht das ein neues Abkommen zwischen den beiden Ländern. Umgekehrt können auch Schweizer Verkehrssünder leichter belangt werden.

Die neue Regelung greift, sobald das Bußgeld mindestens 70 Euro beziehungsweise 80 Schweizer Franken beträgt. In der Schweiz ist diese Schwelle schnell erreicht: Wer etwa 20 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs ist, muss mindestens 180 Euro zahlen. In Deutschland wären es lediglich 60 Euro.

Aus für Bahn-App

Die Smartphone-App DB Streckenagent der Deutschen Bahn wird am 2. Mai eingestellt. Mit dem Angebot konnten sich Fahrgäste beispielsweise über aktuelle Störungen alarmieren lassen. Einige Funktionen des DB Streckenagenten sollen künftig in der App DB Navigator ergänzt werden, mit der Sie Verbindungen suchen, Tickets buchen und Echtzeitinformationen für den Regional-, Nah- und Fernverkehr erhalten können.

Achtung: Sollten Sie ein Deutschlandticket über den DB Streckenagenten gekauft haben, wird dieses Abo automatisch zum 30. April 2024 gekündigt, da es laut Deutscher Bahn aus technischen Gründen nicht in eine andere App überführt werden kann. Ein neues Abo können Sie dann mit dem DB Navigator abschließen.

Rentenbeginn

Im Mai 2024 können diejenigen regulär in den Ruhestand treten, die zwischen dem 2. April 1958 und dem 1. Mai 1958 geboren wurden. Die Regelaltersrente ist abschlagsfrei und setzt lediglich fünf Jahre an Beitragszeiten voraus. Was für andere Jahrgänge gilt, lesen Sie hier.