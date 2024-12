Aktualisiert am 20.12.2024 - 10:40 Uhr

Aktualisiert am 20.12.2024 - 10:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nun ist es offiziell: Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat Steuersenkungen und höherem Kindergeld zugestimmt. Doch was bleibt unterm Strich wirklich?

Auch wird die sogenannte kalte Progression ausgeglichen. Dafür passt die Bundesregierung den Einkommensteuertarif an und verhindert, dass sich Arbeitnehmer trotz Gehaltserhöhung weniger leisten können. Ohne Anpassung müssten die Beschäftigten nämlich mehr Steuern zahlen – obwohl das Lohnplus gerade einmal die Inflation ausgleicht. Mehr zur kalten Progression lesen Sie hier.

So hoch fällt die Einkommensteuer für Sie aus

Staatliche Einnahmen : So hoch fällt die Einkommensteuer für Sie aus

Höherer Pflegebeitrag beschlossen – so sinkt Ihr Nettogehalt

Bundesrat stimmt zu : Höherer Pflegebeitrag beschlossen – so sinkt Ihr Nettogehalt

Trotz Entlastungen weniger Netto vom Brutto

Unterm Strich bleibt den meisten Steuerzahlern im kommenden Jahr trotzdem weniger Netto vom Brutto als 2024, wie Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Das liegt vor allem an den steigenden Sozialabgaben. Auch den steigenden CO2-Preis haben die Forscher einberechnet.

Paare mit zwei Kindern, die sich steuerlich zusammen veranlagen lassen, können je nach Einkommenshöhe und -aufteilung oft mit einem kleinen Plus rechnen. So bleiben bei einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 66.000 Euro am Ende 40 Euro mehr. Ohne die Steuerentlastungen und die Kindergelderhöhung hätte das Paar 342 Euro weniger gehabt.