Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie erhalten seit dem Jahr 2020 eine Erwerbsminderungsrente und wohnen in den alten Bundesländern. Dann sind 20 Prozent dieser Rente steuerfrei, 80 Prozent müssen Sie versteuern. Nehmen wir weiter an, Sie erhalten 1.000 Euro EM-Rente pro Monat, also 12.000 Euro im Jahr, dann bleiben davon 2.400 Euro steuerfrei (20 Prozent von 12.000 Euro). Da es im Jahr 2021 keine Rentenerhöhung im Westen gab, bleiben die 2.400 Euro Ihr endgültiger Rentenfreibetrag. Dieser wird immer erst im Jahr nach dem Renteneintritt festgelegt. Hätten Sie 2021 mehr als die 24.000 Euro Rente bezogen, hätte sich der Rentenfreibetrag von 20 Prozent auf Basis der höheren Rente berechnet.