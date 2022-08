Ursula von der Leyen: Müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten

Aktualisiert am 01.08.2022 - 11:38 Uhr

Aktualisiert am 01.08.2022 - 11:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor einer Zuspitzung der Energiekrise in der Europäischen Union im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gewarnt. "Da Russland bereits zwölf Mitgliedsländern (der EU) die Gaslieferungen ganz oder teilweise abgedreht hat, müssen wir uns alle auf die schlimmste Situation vorbereiten", erklärte von der Leyen im Interview mit der spanischen Zeitung "El Mundo" am Montag.