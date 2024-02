Aktualisiert am 01.02.2024 - 12:01 Uhr

Aktualisiert am 01.02.2024 - 12:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Etliche EU-Regierungschefs haben auf dem EU-Sondergipfel von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die Zustimmung zu Finanzhilfen für die Ukraine gefordert. Nun haben sich alle 27 EU-Länder auf Hilfen von 50 Milliarden Euro geeinigt. Der Durchbruch kam nach einem Treffen in kleiner Runde mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnahm.

Über das Paket mit finanziellen Unterstützungszusagen in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Zeit bis Ende 2027 hätte eigentlich bereits bei einem regulären EU-Gipfel im vergangenen Dezember entschieden werden sollen. Damals legte Orbán allerdings ein Veto ein und verhinderte damit eine Einigung.

Orbán wollte jährlich über Gelder entscheiden

Vor dem Gipfel sagte Orbán in einem Interview des französischen Magazins "Le Point", Ungarn sei bereit, Teil einer Lösung zu sein. Voraussetzung sei allerdings, dass man jedes Jahr neu darüber entscheide, ob man weiter Geld schicken wolle oder nicht. Das lehnten die anderen EU-Länder aber ab. Man wolle die Ukraine langfristig unterstützen.

Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell kann die Ukraine in diesem Jahr auf europäische Militärhilfen im Wert von mindestens 21 Milliarden Euro hoffen. Im Vergleich zu dem, was bislang geleistet wurde, würde dies eine Beschleunigung der Unterstützung bedeuten, erklärte der Spanier nach einem informellen EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel.