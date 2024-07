Scharfe Worte in Richtung von Ursula von der Leyen: Verkehrsminister Volker Wissing will das Aus für das Verbrenner-Aus.

In der Debatte um das EU-Verbrenner-Aus warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor vorschnellen Zugeständnissen an die europäischen Sozialdemokraten. "Wenn Ursula von der Leyen sich erneut für ein Verbrennerverbot ausspricht, verliert die CDU ihre gesamte Glaubwürdigkeit", sagte Wissing am Donnerstag t-online. "Es käme einem gigantischen Wahlbetrug gleich."