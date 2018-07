"Wir bleiben Europäer"

Merkel begrüßt Vorlage britischer Brexit-Pläne

10.07.2018, 20:36 Uhr

Kritik in England, Lob aus Deutschland: Angela Merkel sieht die Brexit-Pläne von Premierministerin May positiv. Nun könne Europa eine gemeinsame Antwort auf den Austritt von Großbritannien finden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die jüngsten konkreten Vorschläge der britischen Regierung für die Brexit-Verhandlungen begrüßt. "Es ist gut, dass Vorschläge auf dem Tisch liegen", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag nach der Westbalkan-Konferenz in London. Jetzt würden sich die übrigen 27 EU-Staaten mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chefunterhändler Michel Barnier eine "Meinung bilden und eine gemeinsame Antwort finden", sagte Merkel.



Die Bundesregierung wolle auch nach dem Austritt "eine enge Beziehung" zu Großbritannien haben. "Wir bleiben Europäer, auch wenn wir nicht in der gleichen Europäischen Union sind." Jetzt gehe es darum, dass der Verhandlungsprozess vorankommt. Dies sei durch das von May angekündigte Weißbuch "natürlich einen ganzen Schritt vorangekommen. "Es wird spannende Diskussionen geben", fügte Merkel hinzu. "Aber immer im Geiste der Freundschaft."

May-Minister treten wegen Brexit-Kurs zurück

Der Streit um den Brexit-Kurs hat die britische Regierung in eine tiefe Krise gestürzt, die zum Rücktritt von Brexit-Minister David Davis am Sonntag und Außenminister Boris Johnson am Montag führte. Vorausgegangen war eine Klausurtagung am Freitag, bei der sich May mit ihrem Kurs gegen die Hardliner in der Regierung durchsetzte.

May strebt einen sogenannten weichen Brexit an, bei dem Großbritannien eng an die EU angebunden bleibt. Die britische Premierministerin will noch diese Woche ein Weißbuch mit ihren Plänen vorlegen.