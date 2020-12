"Zeichen stehen gut"

Brexit-Einigung steht wohl kurz bevor – Johnson trifft von der Leyen

24.12.2020, 07:53 Uhr | dpa

Die Verhandlungen über einen Vertrag für die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU liegen in den letzten Zügen. Schon am Morgen wird mit einer Pressekonferenz gerechnet.

Nach weitgehender Einigung auf entscheidende Punkte eines Brexit-Handelspakts deutet alles auf einen Deal an Heiligabend hin. Bis zuletzt hatten die Experten beider Seiten an den Details gefeilt. Die Arbeit werde die ganze Nacht über weitergehen, schrieb der Sprecher der EU-Kommission, Eric Mamer, am Mittwochabend auf Twitter. Für den frühen Donnerstagmorgen sei eine Pressekonferenz geplant, meldete die BBC. Premier Boris Johnson informierte seine wichtigsten Minister noch in der Nacht über den aktuellen Stand, berichtete die Agentur PA.

Ohne Abkommen drohen Zölle

Der umfassende Handelsvertrag soll einen harten wirtschaftlichen Bruch in letzter Minute vermeiden. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase und Großbritannien scheidet aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Abkommen drohen Zölle und Handelshemmnisse.

Die größten Streitpunkte waren am Ende die EU-Forderung nach fairem Wettbewerb zwischen den Vertragspartnern – da wurde bereits am Mittwochnachmittag eine Grundsatzeinigung gemeldet – und die Zugangsrechte für EU-Fischer zu britischen Gewässern. Der Vertrag sei fast fertig, hieß es am frühen Donnerstagmorgen aus EU-Kreisen.

"Die Zeichen stehen gut", sagte auch Irlands Premierminister Micheál Martin am Abend im irischen Fernsehen. Nachdem viel Arbeit und Zeit in das Schlüsselthema Fischerei gesteckt worden seien, "scheint es heute das Gefühl zu geben, dass es zu einem Abschluss kommt".