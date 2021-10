Flucht vor den Taliban

EU schlägt Aufnahme von rund 42.000 Afghanen vor

08.10.2021, 00:23 Uhr | AFP

Ein Mädchen in Kabul: In den kommenden fünf Jahren müssen laut Schätzungen etwa 85.000 Afghanen aus den Nachbarländern Afghanistans in andere Länder umgesiedelt werden. (Quelle: Reuters)