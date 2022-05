Bis 2030 will die EU-Kommission den Anteil erneuerbarer Energien auf ein Drittel erhöhen. Weil Deutschland bisher nicht liefere, könnte BrĂŒssel im Ă€ußersten Fall vor dem EuropĂ€ischen Gerichtshof klagen.

Die EU-Kommission sieht in Deutschland die Vorgaben zum Ausbau erneuerbarer EnergietrĂ€ger wie Windkraft und Sonne nicht umgesetzt. BrĂŒssel verschĂ€rfte deshalb am Donnerstag ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesregierung , wie die Kommission mitteilte. Die Ampel-Koalition hat nun zwei Monate Zeit fĂŒr eine Stellungnahme. Im Ă€ußersten Fall droht eine Klage vor dem EuropĂ€ischen Gerichtshof (EuGH).

Die Kommission bemĂ€ngelt, Deutschland habe BrĂŒssel bisher "keine klaren und prĂ€zisen Informationen" geliefert, wie die Vorgaben der Richtlinie fĂŒr erneuerbare Energien im Einzelnen in deutsches Recht umgesetzt werden. In der EU-Richtlinie ist fĂŒr das Jahr 2030 eine verbindliche Zielmarke von 32 Prozent Öko-EnergietrĂ€gern am Energiemix festgeschrieben.