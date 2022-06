Die britische Regierung will die mit Br├╝ssel vereinbarte Brexit-Regelung f├╝r Nordirland einseitig ├Ąndern. Ein dazu am Montag vorgelegter Gesetzentwurf sei notwendig, um Stabilit├Ąt und den Frieden in der fr├╝heren Unruheprovinz zu sichern, sagte Au├čenministerin Liz Truss im Unterhaus in London. Sie f├╝gte hinzu: "Wir sind weiterhin offen f├╝r Gespr├Ąche mit der EU." Fortschritte k├Ânne es aber nur geben, wenn Br├╝ssel ├änderungen an der als Nordirland-Protokoll bezeichneten Vereinbarung akzeptiere. Bisher sei das nicht der Fall.