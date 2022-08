Russland will Tatverdächtigen in Mordfall Dugina gefunden haben

Aktualisiert am 29.08.2022 - 10:13 Uhr

Aktualisiert am 29.08.2022 - 10:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russland will Tatverdächtigen in Mordfall Dugina identifiziert haben

Nach dem Mord an der kremlnahen Kriegsbefürworterin Darja Dugina haben die russischen Ermittler nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 1978 geborenen Ukrainer, der am 30. Juli über Estland eingereist sei, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der Mann soll bei der Vorbereitung der Tat geholfen und Russland wieder verlassen haben.