Ukraine-Krieg | Dugin: Mordanschlag auf Tochter – so tickt "Putins Gehirn"

Daria Dugina war auf dem Rückweg von einem Festival, als ihr Land Cruiser Prado in der Kleinstadt Bolschije Wjasjomy – etwa 50 Kilometer westlich von Moskau – explodierte. Die 29-Jährige starb noch am Unfallort. Spekulationen zufolge war es jedoch nicht Dugina, die am Samstag durch einen Sprengsatz am Auto getötet werden sollte, sondern ihr Vater: der russische Philosoph Alexander Dugin. Er gilt als wichtiger Berater Wladimir Putins und prägt die russische Außenpolitik seit etwa 20 Jahren entscheidend mit. Wie kam es dazu?