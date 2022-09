Liz Truss folgt auf Boris Johnson: Eine "menschliche Handgranate"

Boris Johnson und Liz Truss: Die Außenministerin hält noch immer zu dem scheidenden Premier. (Quelle: Andrew Parsons /imago images)

Die Causa Brexit ist nicht die erste 180-Grad-Wende, die Truss in ihrer Karriere hinlegte. Angefangen hat die Oxford-Absolventin nämlich bei den Liberalen. Die baldige Premierministerin vertrat mit 19 Jahren die These, die konstitutionelle Monarchie gehöre in Großbritannien abgeschafft. Ein früherer Politikdozent aus Oxford attestierte Truss in der "Times" unlängst die Fähigkeit, eine leidenschaftliche Überzeugung über Bord zu werfen und stattdessen andere Gewissheiten zu vertreten – ohne zu zögern.

Ganz oben, ohne Wahlen

Ihr Machtinstinkt und ihre politische Flexibilität haben Truss nun an die Spitze der britischen Konservativen gespült – und bald auch an die Spitze der Regierung. Doch einfach wird der Start ihrer Regierungsarbeit nicht: Die chaotische Ära Boris Johnsons mag zu Ende sein, doch der eigensinnige Johnson vermacht Truss eine Vielzahl an Problemen.

Das Vertrauen vieler Menschen in die Politik, insbesondere in die britischen Konservativen, ist zuletzt massiv eingeknickt. In den Umfragen gewinnt die Labor-Partei an Zustimmung, sie lag zuletzt vor den Tories. Vor allem die Wählerschichten im Norden, die traditionell links gewählt haben und sich bei der letzten Wahl von Boris Johnsons Populismus vereinnahmen ließen, werden zum Testballon für die Ära Truss.