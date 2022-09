Liz Truss: Sie wäre so gerne wie Margaret Thatcher

Vergleiche zu Thatcher

Es dürfte die entscheidende Wendung in Truss' Karriere gewesen sein. "Um die Tories zu führen, muss man ein harter Brexiteer sein", ist sich auch Glees sicher. Anders als ihr Konkurrent Rishi Sunak mag Truss zwar gegen den EU-Ausstieg gestimmt haben. Im Kampf um die Downing Street wettert sie dagegen lautstark gegen Brüssel und kündigt an, sich weiter gegen das auf der Insel umstrittene Nordirland-Protokoll einseitig hinwegsetzen zu wollen. Sunak vermied dagegen scharfe Töne gegen die EU – und kann nicht auf die Unterstützung der Hardliner setzen.

Verstärkt wurden die Vergleiche dadurch, dass sie sich auch optisch der "Eisernen Lady" angenähert hat. Es gibt Bilder, die sie genau wie Thatcher in einem Panzer zeigen. Im Wahlkampf trug sie in einem TV-Duell eine große weiße Schleife, Thatcher trug in der Vergangenheit vergleichbare Outfits.

Fürs Erste reicht Truss allerdings der Rückhalt ihrer Parteibasis, um in die Downing Street Nummer 10 einzuziehen. Denkbar ist aber, dass die Freude nur kurz anhalten wird: Offiziell steht die nächste britische Unterhauswahl zwar frühestens 2024 an. Unter Druck könnte Truss aber schneller geraten: In der Tory-Fraktion hatte zuletzt ihr Konkurrent Sunak die meisten Fürsprecher. In der gesamten Bevölkerung liegen im Moment die Sozialdemokraten deutlich in Führung. Den letzten Wahlsieg fuhr Boris Johnson 2019 auch deshalb ein, weil er in traditionell labourfreundlichen Regionen im Norden viele Wähler auf seine Seite ziehen konnte.