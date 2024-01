Aktualisiert am 20.01.2024 - 19:26 Uhr

Aktualisiert am 20.01.2024 - 19:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Luftangriff fünf Vertreter der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Teheran macht Israel für den Angriff verantwortlich.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Luftangriff am Samstag fünf Vertreter der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Unter den Opfern seien der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden in Syrien und sein Stellvertreter, meldete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab es mindestens zehn Tote. Der Iran machte Israel für den Angriff verantwortlich und drohte mit Vergeltung.