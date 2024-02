Der britische Premierminister Rishi Sunak hat, während eines Fernsehinterviews mit Piers Morgan, eine Wette im Zusammenhang mit der britischen Ruanda-Flüchtlingspolitik angenommen. "Ich wette mit Ihnen um 1.000 Pfund (1.170,15 Euro) für eine Wohltätigkeitsorganisation für Flüchtlinge, dass Sie bis zur Wahl niemanden in dieses Flugzeug bringen", so Morgan zu Sunak. Dieser nahm die Wette zunächst an. Einige Tage später rudert er jedoch zurück. Das geht aus einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" hervor.