Aktualisiert am 21.02.2024 - 14:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Russische Freiwilligenkorps (RVC) wollte unter dem Codenamen "Operation Dezember" Alexej Nawalny aus seiner Strafkolonie in Russland retten. Das erklärte die russische paramilitärische Einheit, die an der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpft, in einem Eintrag auf der Onlineplattform "telegra.ph".