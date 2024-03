Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland: Eisenbahnbrücke wohl durch Sprengsatz beschädigt Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic , cc , lex , lec , das , fho Aktualisiert am 04.03.2024 - 10:19 Uhr Lesedauer: 46 Min. Ein Zug transportiert russisches Militärgerät über eine Brücke bei Samara (Archivbild): Eine Eisenbahnbrücke in der Region wurde wohl durch einen Sprengsatz beschädigt. (Quelle: imago) News folgen

Präsident Selenskyj fordert vom Westen Härte gegenüber Putin. Unterdessen steigt die Zahl der toten Kinder in Odessa weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

Agentur: Botschafter wohl doch nicht einbestellt

9.27 Uhr: Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, war das Gespräch zwischen dem deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff und dem russischen Außenministerium schon länger geplant. Russische Medien berichten hingegen, es handele sich um eine Einbestellung (vgl. Eintrag um 8.23 Uhr). Weder die Pressestelle noch der Botschafter selbst waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.

Tass: Eisenbahnbrücke durch Sprengsatz beschädigt

9.22 Uhr: In der Nähe der russischen Stadt Samara ist der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge eine Eisenbahnbrücke durch die Detonation eines Sprengsatzes beschädigt worden. Der Eisenbahnverkehr über die Brücke sei unterbrochen worden, teilte die Russische Eisenbahn am Montag mit. Es sei ein "illegaler Eingriff" festgestellt worden. Es seien keine Verletzten gemeldet worden, aber der Verkehr über die Brücke sei eingestellt worden. Russland hat in den letzten Monaten eine Reihe von Angriffen auf seine Industrie- und Logistikinfrastruktur gemeldet, für die es die Ukraine verantwortlich machte. Die Region Samara liegt an der Wolga im Südwesten Russlands und ist eines der Schwerindustriezentren des Landes.

Tass: Russland bestellt deutschen Botschafter ein

8.23 Uhr: Das russische Außenministerium hat offenbar den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff wegen der Taurus-Abhöraffäre (mehr dazu lesen Sie hier) einbestellt. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider. Botschafter Alexander Graf Lambsdorff sei am Montagmorgen am Ministerium eingetroffen, ohne sich gegenüber Journalisten zu äußern, berichteten russische Nachrichtenagenturen.

Zahl der Todesopfer in Odessa steigt weiter

3.20 Uhr: Nach dem schweren russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Samstag ist die Zahl der Toten in der südukrainischen Stadt Odessa auf zwölf gestiegen. Die Leichen von zwei Kindern, einem zehnjährigen Jungen und seiner acht Jahre alten Schwester, seien nun aus den Trümmern geborgen worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Wenige Stunden zuvor waren nach Kipers Angaben die Leichen einer Frau und eines Babys aus den Trümmern geborgen worden. Das Kind sei nicht einmal ein Jahr alt gewesen. Die Zahl der im Zuge dieses Angriffs in Odessa getöteten Kinder steigt damit auf fünf. Die russische Drohne war in ein neunstöckiges Wohnhaus in der Hafenstadt am Schwarzen Meer eingeschlagen.

Montag, 4. März 2024

Selenskyj: "Putin will keinen Frieden"

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eindringlich mehr Unterstützung des Westens im Kampf gegen Russland. Er verwies in seiner allabendlichen Videoansprache auf die getöteten und verletzten Zivilisten bei den jüngsten russischen Angriffen am Wochenende. Allein in Odessa am Schwarzen Meer wurden zwölf Menschen getötet; in Kurachowe im Osten des Landes 16 Menschen verletzt.

"Kein Staat in Europa hätte einem solchen Druck und Übel alleine standhalten können", sagt Selenskyj mit Blick auf weitere russische Angriffe der vergangenen Tage. "Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alle zusammenstehen – alle, die das Leben wertschätzen und die nicht wollen, dass dieser Terror auf andere Nationen übergreift." Alle führenden Politiker und internationalen Organisationen müssten auf das Vorgehen Russlands und von Kremlchef Wladimir Putin mit aller Härte reagieren. "Putin will keinen Frieden – er will nur Krieg und Tod", sagt Selenskyj. "Es ist ihm egal, wen er tötet, sein Hauptziel ist die Zerstörung – zuerst die Ukraine und die Ukrainer. Und dann Sie, liebe Partner."