"Strategisch gesehen ist Awdijiwka unbedeutend", urteilt Ivan Klyszcz vom Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit (ICDS) in Estland. Die Stadt wäre allerdings ein guter Ausgangspunkt für eine ukrainische Offensive zur Befreiung der Stadt Donezk gewesen, sagt Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on International Relations (ECFR) in Berlin. Die Ukraine werde jedoch erst frühestens in zwei Jahren zu einem solchen Vorstoß in der Lage sein. "Es hat also keinen Sinn, jetzt Soldaten zu opfern", sagt Gressel.

Der US-amerikanische Thinktank Institute for the Study of War (ISW) geht davon aus, dass Russland nach dem Einnehmen von Awdijiwka zunächst eine Verschnaufpause einlegen muss. Nach Angaben hoher ukrainischer Beamter erlitten die russischen Streitkräfte in der Schlacht ebenfalls schwere Verluste. In den vier Monaten, in denen um Awdijiwka gekämpft wurde, soll Russland demnach 17.000 Soldaten verloren haben, weitere 30.000 sollen verwundet worden sein. Zunächst hatte die britische Zeitung "The Independent" berichtet.

Schwierige Lage für neuen Armeechef

Unabhängig von der strategischen Bedeutung Awdijiwkas ist die Einnahme des Ortes der größte militärische Erfolg für Russland seit der Einnahme von Bachmut im Mai 2023, schreibt das ISW. Er mache die deutliche Überlegenheit der russischen Armee an Soldaten, Artilleriegranaten und erstmals auch in der Luft klar. Demnach setzten die russischen Truppen Hunderte Gleitbomben mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen ein, abgefeuert von Flugzeugen aus einer Entfernung von bis zu 70 Kilometern. Damit zerstörten sie ukrainische Verteidigungsstellungen in ehemaligen Fabriken ebenso wie zivile Häuser.

Russlands Präsident Wladimir Putin forderte, den Erfolg auf dem Schlachtfeld fortzusetzen; er will das Militär weiter ausbauen. Nach Angaben seines Verteidigungsministers Sergej Schoigu geht die russische Offensive weiter, die Truppen bewegten sich nach Westen.