Sie konnte am Freitag – wie ihre Mutter auch – nicht selbst Abschied von ihrem verstorbenen Vater Alexej Nawalny nehmen. Darja Nawalnaja blieben nur die Live-Streams aus Moskau , die es von der Trauerfeier und der Beerdigung des russischen Oppositionsführers gab. Wer vor Ort war, konnte am offenen Sarg einen letzten Gruß sprechen. Darja Nawalnja blieb nur ein digitaler Abschied. Sie und ihre Mutter sind schon vor langer Zeit ins Ausland geflüchtet, aus Furcht vor einer Verhaftung in Russland

"Ich liebe Dich sehr"

Sie lobte die die Fähigkeit Nawalnys, im richtigen Moment Worte zu finden, seine Freundlichkeit, den Glauben an das Gute, an sich selbst, an die Menschen. "Du hast mich von Kindheit an gelehrt, nach Prinzipien zu leben. Ein würdiges Leben zu führen. Du hast dein Leben für mich, für meine Mutter, für Russland gegeben, und ich verspreche dir, dass ich mein Leben so leben werde, wie du es mir beigebracht hast, um dich stolz zu machen, und vor allem mit dem gleichen strahlenden Lächeln auf deinem Gesicht. Du warst immer und wirst immer mein Vorbild sein. Auf meinen Helden. Auf meinem Vater. Ich liebe Dich sehr. Ruhe in Frieden".