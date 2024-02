Am Donnerstag hält Wladimir Putin eine Rede zur Lage der Nation. Kurz vor den Wahlen und mitten in einem Konflikt in Transnistrien gibt er politische Leitlinien vor. Die wichtigsten Aussagen Putins lesen Sie hier.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Westen vor einer angeblich "realen" Gefahr eines Nuklearkonflikts gewarnt. "Alles, was der Westen sich einfallen lässt, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet", behauptete Putin am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau. Der Kremlchef reagiert damit auf den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Putin warnte den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine: Die Konsequenzen eines solchen Schrittes wären tragisch, sagte der Kremlchef. In der Vergangenheit sei das schon nicht gut ausgegangen, so der russische Präsident. Vermutlich ist das eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg, als Nazideutschland auf ukrainischem Territorium gegen die Sowjetunion kämpfte.

Putin: Atomwaffen können Zivilisationen "auslöschen"

"Sie sollten endlich begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können", drohte Putin. Der 71-Jährige betonte, dass eine Eskalation und ein Einsatz von Atomwaffen zur "Auslöschung der Zivilisation" führen könnten. Es handele sich nicht um ein "Computerspiel", sagte Putin.

Schon zu Beginn des Kriegs in der Ukraine hatte Putin mehrfach mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Der Kreml verfolgt damit eine Strategie der Einschüchterung gegenüber dem Westen: Die Verbündeten der Ukraine sollen davor abgeschreckt werden, ihre Unterstützung für das angegriffene Land weiter auszubauen.

Bei einer Ukraine-Konferenz in Paris hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kürzlich den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine ins Gespräch gebracht. Mehr dazu lesen Sie hier. Die große Mehrheit der europäischen Staaten sowie die Nato haben Macrons Vorstoß bereits zurückgewiesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Behauptungen, dass Russland den Westen angreifen könnte, wies Putin als "Blödsinn" zurück. Das Land werde vielmehr für seine eigene Sicherheit die Rüstungsindustrie hochfahren und auch die westliche Flanke Russlands weiter stärken wegen der angeblichen Gefahr, die von der Nato-Erweiterung ausgehe. Angesichts des russischen Angriffskriegs hat sich Finnland dem Verteidigungsbündnis Nato angeschlossen. Auch der offizielle Beitritt Schwedens steht kurz bevor. Die Ukraine strebt selbst einen Beitritt zur Nato an, bisher gibt es dafür jedoch keinen Zeitplan.

Putin räumt Probleme ein

Eine starke globale Ordnung sei ohne ein starkes Russland nicht möglich, sagte der Präsident weiter. Er sei bereit, über eine eurasische Sicherheitsarchitektur zu sprechen. Die USA hätten die Sicherheit in Europa demontiert. Der Westen versuche, Russland in einen Rüstungswettlauf zu ziehen, behauptete Putin. Den USA bot Putin einen Dialog zur strategischen Sicherheit in der Welt an. Russland und die USA hatten im Zuge ihres Konflikts mehrere Abrüstungsverträge ausgesetzt oder aufgekündigt. Russland sei bereit zu neuen Gesprächen, wenn die USA aufhörten, es auf eine strategische Niederlage Moskaus abzusehen.

Putin behauptet nicht erst seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, dass die USA das europäische Land dafür nutzen würden, um Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Tatsächlich gibt es dafür kaum Anzeichen. In den Jahren vor Invasionsbeginn haben westliche Staaten stets versucht, einen Ausgleich zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. So vermittelten Frankreich und Deutschland das Minsker Abkommen, das 2015 unterzeichnet wurde und eine Befriedung des Konflikts in der Ostukraine zum Ziel hatte.

Zudem hat Putin Probleme der russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine eingeräumt. Die Armee habe während des Angriffskriegs zwar eine "riesige Kampferfahrung" gewonnen, sagte Putin. Sie nutze an der Front die "neueste Technik". Doch man sehe auch Probleme, so Putin. "Natürlich haben wir Probleme", sagte der Kremlchef laut Übersetzung. Die Arbeit daran schreite voran.

Putin: "Zusammen können wir alles schaffen"

Russland führt seit zwei Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sein Land habe diesen Krieg nicht "losgetreten", behauptete der Kremlchef. Tatsächlich sind am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Zuvor hatte es bereits seit 2014 Kämpfe zwischen den ukrainischen Streitkräften und von Russland unterstützen Milizen im Donbass gegeben. Außerdem annektierte Russland im selben Jahr völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim.