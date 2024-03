Aktualisiert am 18.03.2024 - 19:05 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat erstmals nach einer längeren Gesprächspause wieder mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. In dem Austausch am Montag sei es um die Situation in der Stadt Rafah im Gazastreifen gegangen sowie humanitäre Hilfe für die Menschen vor Ort, teilte das Weiße Haus mit.