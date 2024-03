Es war in den vergangenen Monaten vor allem US-Außenminister Antony Blinken, der mehrfach in die Region reiste und in zahlreichen Gesprächen mit allen Akteuren in der Region versuchte, die humanitäre Lage zu verbessern. Auch Biden führte mehrfach Gespräche mit Netanjahu. Bislang sieht es aber so aus, dass der US-Einfluss auf die israelische Führung begrenzt zu sein scheint.

Zusicherungen, sonst keine weiteren US-Waffen

Das sorgt innenpolitisch für wachsende Kritik an Bidens Nahostpolitik, wodurch sich der US-Präsident zunehmend zum Handeln gedrängt sieht. Besonders die geplante Offensive auf die Stadt Rafah sieht man in Washington kritisch, immerhin sollen sich dort bis zu 1,5 Millionen palästinensische Binnenflüchtlinge befinden.

Auch deswegen scheint sich die US-Regierung offenbar entschlossen zu haben, den Druck auf Netanjahu deutlich zu erhöhen. So veröffentliche das US-Nachrichtenportal "Axios" am Mittwoch, dass Biden Israel dazu dränge, bis Mitte März eine Erklärung zu unterschreiben. Darin sind vor allem zwei Punkte relevant: Einerseits soll Israel versichern, internationales Recht einzuhalten, wenn es US-Waffen im Gaza-Krieg einsetzt. Andererseits soll sich Netanjahu schriftlich dazu verpflichten, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen.

Sollte Israel nicht unterschreiben, würde Biden die Waffenlieferungen an die israelische Armee stoppen, berichtet "Axios". Das ist eine Ansage mit Nachdruck.

Netjanjahu braucht Nachschub aus den USA

Der Vorstoß kommt durchaus überraschend. Israel ist der wichtigste Verbündete der Amerikaner im Nahen Osten und wird nicht nur von der Hamas bedroht, sondern auch vom Iran und der radikalislamistischen Hisbollah im Libanon. Es ist nicht im Interesse der USA, dass Israel sich nicht mehr verteidigen kann.

Deswegen nutzt Biden nun offenbar diese Erklärung, um Netanjahu zum Einlenken zu bewegen. Er möchte vor allem den Demokraten in den USA im Wahljahr Handlungsbereitschaft signalisieren und weiß natürlich, dass Israel sicherheitspolitisch extrem von den USA abhängig ist.

Es geht Washington aber nicht darum, Netanjahu in eine Niederlage zu treiben. Vielmehr sind Waffenlieferungen das einzige wirkungsvolle Druckmittel, das die USA momentan haben. Und Washington ist zuversichtlich, dass man die Zusicherungen bekommt, erklärte bereits ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA.

Es ist also wahrscheinlich, dass sich Netanjahu auf eine Unterzeichnung einlässt. Immerhin braucht er für den Krieg Nachschub aus den USA. Seit dem 7. Oktober sind bereits 14,3 Milliarden Dollar an Militärhilfen geflossen, das geht aus Daten vom Recherchedienst des US-Kongresses hervor. Mehr Hilfen sind aber aktuell noch in Planung.