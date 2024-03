Besonders betroffen von der Massenüberwachung ist wohl die Bevölkerung der Hauptstadt Moskau . Mehr als 227.000 Überwachungskameras sind in der Stadt installiert, berichtet der "Standard". Insgesamt sollen es laut Angaben des Ministeriums für digitale Entwicklung in ganz Russland mehr als eine Million Kameras sein, ein Drittel davon sei an eine Gesichtserkennungssoftware angeschlossen.

Ahnungslose User trainieren russische Software

Die Firma Toloka gehöre zum russischen Google-Pendant Yandex, schreibt der "Standard". Neben dem in den Niederlanden registrierten Unternehmen habe Toloka auch eine Tochterfirma mit Sitz in der Schweiz. Die Schweiz hat sich den westlichen Sanktionen in weiten Teilen nicht angeschlossen. Toloka etwa fällt in der Eidgenossenschaft nicht unter die Strafmaßnahmen. Die russische Firma Ntechlab nutzt das offenbar als Lücke, um Sanktionen zu umgehen.