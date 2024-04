Anschlag auf iranische Botschaft: Was ist bekannt?

Die iranische Botschaft in Syrien wurde bei einem Luftschlag angegriffen. Zwei Generäle sind tot. Der Iran beschuldigt Israel, von dort gibt es bisher jedoch noch keine offizielle Äußerung.

Für den Iran war der Schuldige für den Anschlag schnell ausgemacht : Israel soll die Botschaft in Syrien attackiert haben. Unter den Toten sind auch zwei hochrangige Brigadegeneräle. Nun sinnt man in Teheran auf Rache, wie erste Äußerungen vermuten lassen.

Was ist passiert?

Bei dem mutmaßlichen Luftanschlag am Montagabend wurde ein Nebengebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen, berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Im Gebäude befanden sich laut Angaben der Botschaft die Konsularabteilung sowie die Residenz des Botschafters. Das Gebäude wurde dabei komplett zerstört. Insgesamt starben bei dem Vorfall nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte elf Menschen, darunter zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden (IRGG). Irans Botschafter Hussein Akbari und seine Familie blieben dagegen unverletzt.

Nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums erfolgte der israelische Angriff gegen 17 Uhr Ortszeit, als Kampfjets von den Golanhöhen aus in Syrien einflogen. Laut dem iranischen Botschafter sei der Angriff von Kampfjets vom Typ F-35 ausgeführt worden.

Wer waren die Opfer?

Unter den Toten waren zwei Generäle der Al-Kuds-Brigaden. Dabei handelte es sich um Mohammed-Resa Sahedi und seinen Stellvertreter Mohammed Hadi Hadschi Rahimi. Sahedi war laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim als Kommandeur der Auslandseinheit für Operationen in Syrien und im Libanon verantwortlich. Die Al-Kuds-Brigaden sind eine Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, die für Auslandseinsätze zuständig ist. Die Revolutionsgarden sind Teil der iranischen Streitkräfte mit dem Hauptaugenmerk auf der Erhaltung des politischen Systems und der Bekämpfung anderer Strömungen im Ausland.

Was sagt der Iran zu dem Angriff?

Iran verurteilt den Angriff scharf und machte schnell Israel für die Attacke verantwortlich. "Netanyahu hat wegen der ständigen Niederlagen des israelischen Regimes in Gaza und Verfehlen der ehrgeizigen Ziele der Zionisten das geistige Gleichgewicht vollkommen verloren", sagte Außenminister Hossein Amirabdollahian. In einer Mitteilung kündigte Außenamtssprecher Nasser Kanaani zudem an: "Die Islamische Republik Iran behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und entscheidet über die Art der Reaktion."