Zwei Küchen und ein Hotel am Gelände, Wert etwa 150 Millionen Dollar: Der belarussische Präsident Lukaschenko soll in Russland eine Residenz bauen lassen.

Lukanschenko soll 18 Residenzen besitzen

Ein Raum nur für die Skier

Was die Kosten betrifft, so ist laut "Belsat" mit etwa 150 Millionen Dollar zu rechnen. Alleine das Grundstück sei fast 100 Millionen Dollar wert, so die Recherchen. In Russland zeigte man sich überrascht über Nachfragen der Journalisten. Von der zuständigen Behörde wurde zwar bestätigt, dass auf dem Grundstück Bauarbeiten begonnen hätten, man zeigte sich aber überrascht, dass es überhaupt bekannt sei. "Wo haben sie das gesehen?", fragte Julia Pshenichnaja vom russischen Baudezernat in Sotschi bei einer Anfrage.