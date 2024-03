Das offizielle Gehalt des russischen Präsidenten ist vergleichsweise moderat. Doch am Hungertuch muss Putin noch lange nicht nagen. Im Gegenteil: Der Kremlchef soll ein Milliardenvermögen besitzen.

Schätzungen gehen weit auseinander

So schätzte der Politikwissenschaftler Stanislaw Belkowski Anfang 2016 sein Vermögen auf rund 36 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor kam der Hedgefonds-Manager Bill Browder zu dem Ergebnis, dass Putin umgerechnet über mehr als 180 Milliarden Euro verfügen müsste. Damit wäre er der reichste Mensch der Welt.

Was gehört Putin?

Er würde darüber hinaus eine 77 Quadratmeter große Wohnung in Sankt Petersburg sowie vier Autos besitzen. Auf seinem Bankkonto befänden sich etwa 200.000 Euro.

Inoffiziell besitzt der Präsident allerdings auch große Unternehmensanteile. So ist er direkt an Gazprom und Surgutneftegas, zwei großen Öl- und Gasunternehmen beteiligt. Sie beschäftigen gemeinsam mehr als 500.000 Mitarbeiter.

Auch in Sachen Immobilien soll der Kremlchef nicht geizen. In der Vergangenheit machten Bilder von "Putins Palast" Schlagzeilen. Auf einem Grundstück, fast 40-mal so groß wie Monaco, soll ein prunkvolles Privatanwesen für ihn und seine Familie entstanden sein. Die Kosten werden auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt.