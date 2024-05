Schlechtestes Ergebnis seit 40 Jahren Konservative vor historischer Niederlage in Großbritannien Von dpa 03.05.2024 - 10:44 Uhr Lesedauer: 2 Min. Rishi Sunak: Die Partei des Premierministers erleidet wohl eine empfindliche Wahlschlappe. (Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler/imago) Kopiert News folgen

Die konservativen Tories drohen zahlreiche Sitze in den britischen Gemeinderäten zu verlieren. Es könnte das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren werden.

Für Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak und seine Konservative Partei deutet sich eine herbe Niederlage bei den Kommunalwahlen an. Nach Einschätzung des Wahlforschers John Curtice steuert die Partei auf eines ihrer schlechtesten Ergebnisse seit 40 Jahren zu. "Bislang verlieren sie im Grunde die Hälfte der Sitze, die sie zu verteidigen versuchen", sagte er am Freitagmorgen der BBC. Wenn das so weitergehe, könnten sie am Ende etwa 500 Sitze verlieren.

Das Ergebnis könnte die politische Zukunft von Premier Sunak beeinflussen, der seit Oktober 2022 im Amt ist. Noch sei es früh am Tag, sagte Curtice. Es könnte sein, dass die Ergebnisse in der mittelenglischen Region West Midlands und in Tees Valley im Nordosten den Tories Trost spenden könnten. Man könne aber festhalten, dass die Botschaft der Umfragen aus den vergangenen zwölf Monaten – dass die Konservativen unter Sunak keine entscheidenden Fortschritte gemacht hätten, den Abstand zu Labour zu verringern – bisher bestätigt werde, sagte Curtice.

Konservative verlieren bei Nachwahl Sitz im Parlament

Die Wahllokale hatten am späten Donnerstagabend geschlossen. Gewählt wurden in England insgesamt elf Bürgermeisterposten, mehr als 2500 Gemeinderäte, die 25 Mitglieder der Londoner Stadtversammlung sowie 37 sogenannte Police and Crime Commissioner in England und Wales, ein politisches Amt für die Aufsicht über die örtliche Polizeibehörde.