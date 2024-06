Netanjahus Koalitionspartner würde Geiselabkommen mittragen

Netanjahu wird vor dem US-Kongress sprechen, Präsident Biden trifft er hingegen nicht. Die Stimmung in Deutschland hat sich unterdessen gedreht. Mehr Informationen im Newsblog.

Netanjahus Koalitionspartner: Würden Vereinbarung zu Geiselbefreiung mittragen

13.55 Uhr: Der größte Koalitionspartner in der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die ultra-orthodoxe Partei Schas, will eigenen Angaben zufolge eine mögliche Vereinbarung zur Befreiung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln mittragen. Zwei weitere rechtsgerichtete Koalitionspartner hatten sich zuvor dagegen ausgesprochen. Laut der "Jerusalem Post" gelte die Unterstützung einer solchen Vereinbarung auch, wenn dies "weitreichende Schritte" in der Strategie für den Krieg in Gaza-Krieg nach sich ziehe.

Festnahmen nach Angriffen auf Schnellrestaurants im Irak

13.03 Uhr: Irakische Sicherheitskräfte haben mehrere Menschen festgenommen, die mutmaßlich wegen der amerikanischen Unterstützung für Israels Krieg im Gazastreifen Unternehmen mit US-Bezug im Irak angegriffen haben. Die Beschuldigten sollen zugegeben haben, an den Sabotageakten beteiligt gewesen zu sein, erklärt das Innenministerium in Bagdad. Gegen einige von ihnen wurde demnach Haftbefehl erlassen. Weitere an den Taten beteiligte Personen würden noch von den Behörden gesucht.

Bewaffnete Männer hatten vergangene Woche in der Hauptstadt Bagdad mindestens drei Schnellrestaurants der Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) angegriffen, wie Augenzeugen und Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Bei den Angriffen mit Sprengkörpern kam es demnach zu Sachschäden. Auch ein Büro des US-Unternehmens Caterpillar, das unter anderem Baumaschinen herstellt, und ein britisches Sprachinstitut wurden angegriffen.

Behörde: 36.550 Tote und fast 83.000 Verletzte im Gazastreifen

12.28 Uhr: Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde seit Kriegsbeginn mindestens 36.550 Menschen durch israelischen Beschuss ums Leben gekommen. Mindestens 82.959 Palästinenserinnen und Palästinenser seien verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 71 Menschen getötet und 182 verletzt worden, teilt die Behörde mit.

Die Vereinten Nationen haben die Angaben mehrfach als glaubwürdig bezeichnet. Die Opferzahlen dürften deutlich höher sein, da zahlreiche Menschen vermisst werden und viele Tote unter den Trümmern der zerstörten Häuser begraben liegen.

Slowenien verschiebt Palästina-Anerkennung: Opposition für Referendum

12.05 Uhr: Die Anerkennung des Staates Palästina durch das EU-Land Slowenien verzögert sich um mindestens 30 Tage. Die am Dienstag geplante Abstimmung im Parlament über eine diesbezügliche Vorlage der links-liberalen Regierung werde nicht stattfinden, berichtet die slowenische Nachrichtenagentur STA. Grund dafür sei, dass die rechte Opposition am Tag zuvor den Antrag auf eine Volksabstimmung über die Palästina-Anerkennung eingebracht hatte.

Oppositionsführer und Ex-Ministerpräsident Janez Jansa begründet den Schritt seiner Partei SDS damit, dass die Anerkennung Palästinas den Interessen Sloweniens schaden würde. Am vergangenen Donnerstag hatte die Regierung von Ministerpräsident Robert Golob beschlossen, dem Parlament die Anerkennung vorzulegen.

Israel: Armee tötet im Westjordanland zwei Terrorverdächtige

10.05 Uhr: Israelische Soldaten haben Armeeangaben zufolge im Westjordanland zwei Terrorverdächtige getötet. Die beiden Bewaffneten hätten sich in der Nacht zu Dienstag aus Richtung der palästinensischen Stadt Tulkarem einer Barriere genähert, um auf angrenzende israelische Ortschaften zu schießen, teilt das Militär mit.

Auch das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigt die beiden Todesfälle nahe Tulkarem. Der bewaffnete Arm der Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas im Westjordanland teilt mit, die beiden seien Mitglieder der Al-Aksa-Brigaden gewesen. Den Angaben nach waren die Männer im Auto unterwegs und eröffneten das Feuer an einem Kontrollposten am Eingang des israelischen Grenzorts Nitzanei Oz.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen am 7. Oktober noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 505 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen getötet.

Israel: Mehr als ein Drittel der Geiseln mittlerweile tot