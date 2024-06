Urlauber in Paradies gefangen

Erhöhte Unwettergefahr in diesen Regionen

Promi bricht in RTL-Show zusammen

Israel rüstet seine Streitkräfte weiter auf. Bisher gibt es keine Reaktion auf den Waffenstillstandsvorschlag des US-Präsidenten. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel vereinbart mit USA Kauf von 25 Kampfflugzeugen

0 Uhr: Israel hat mit den USA den Kauf von 25 weiteren Kampfflugzeugen des Typs F-35 (Adir) vereinbart. Es handele sich um das dritte Geschwader von Kampfjets dieses Typs, das in die israelischen Streitkräfte integriert werden soll, teilte das Verteidigungsministerium mit. Damit werde die israelische Luftwaffe über 75 dieser Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin verfügen. Die Lieferung an Israel solle im Jahr 2028 beginnen, mit einer Lieferrate von drei bis fünf Kampfjets im Jahr. Die Kosten beliefen sich auf etwa drei Milliarden Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro).

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte, die Lieferung des dritten Geschwaders zeige "die Stärke des strategischen Bündnisses zwischen Israel und den USA". Die Fähigkeiten der Kampfjets hätten "entscheidenden Einfluss" auf nahegelegene und weiter entfernte Konfliktzonen. Galant sprach von einer "starken Botschaft an unsere Feinde in der gesamten Region".

Mittwoch, 5. Juni 2024

US-Hafen vor Gaza womöglich bis Ende der Woche repariert

23.44 Uhr: Die vom US-Militär errichtete provisorische Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens kann nach Einschätzung des Pentagon bald wieder den Betrieb aufnehmen. "Wir hoffen, dass wir den Pier in Gaza Ende der Woche wieder verankern können", sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Mittwoch. Sobald das geschehen sei, könnten Hilfslieferungen "ziemlich sofort" wieder in den Gazastreifen gebracht werden.

Der an der Küste verankerte Pier war Ende Mai nur wenige Tage nach Fertigstellung des provisorischen Hafens bei rauem Seegang schwer beschädigt worden. Wegen starker Wellen lösten sich vier an der Mission beteiligte US-Militärschiffe aus ihrer Verankerung. Probleme hatte es zuvor auch bei der Verteilung der Hilfsgüter gegeben. Aus dem Pentagon hieß es damals, dass einige Lastwagen "abgefangen" worden seien.

Singh korrigierte am Mittwoch auch die geschätzten Kosten für das Provisorium nach unten. Diese würden bei rund 230 Millionen US-Dollar (rund 212 Millionen Euro) liegen. Diese Schätzung beinhalte auch einige Reparaturkosten. Zuvor hatte das Pentagon die Kosten auf rund 300 Millionen US-Dollar beziffert.

Hamas fordert von Israel Bekenntnis zu Waffenstillstand

22.06 Uhr: Die Hamas hält nach eigenen Angaben weiter an ihrer Forderung fest, einem Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges nur dann zuzustimmen, wenn darin ein dauerhafter Waffenstillstand vereinbart würde. Außerdem müsste sich das israelische Militär vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen, betont ein Vertreter der terroristischen Organisation bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Sollte sich die israelische Seite nicht auf diese Punkte einlassen, könnte es zu keiner Einigung kommen. Die Hamas warte auf die Antwort der Israelis. Vertreter der Hamas hatten zuvor bereits mehrmals ähnliche Forderungen ausgesprochen.

USA warnen vor "Eskalation" der Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah

20.31 Uhr: Die USA haben vor einer "Eskalation" der Kämpfe an Israels Nordgrenze zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon gewarnt. Washington wolle "keine Eskalation des Konflikts", sagt der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, vor Journalisten. "Dies würde nur zu weiteren Verlusten an Menschenleben sowohl auf israelischer als auch auf libanesischer Seite führen und Israels Sicherheit und Stabilität in der Region insgesamt stark beeinträchtigen", führt er aus.

Miller betont, die USA hätten Verständnis für Israels "unhaltbare Situation" an seiner Nordgrenze. Aufgrund "andauernder Angriffe der Hisbollah" in der Region könnten zehntausende geflüchtete Israelis nicht in ihre Häuser zurück, weil es dort "nicht sicher" sei.

Die unmittelbare Gefahr eines womöglich bevorstehenden Krieges mit dem Libanon weist Miller jedoch zurück, nachdem Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sich zu einer Bereitschaft seines Landes für eine "sehr intensive Operation" an der Grenze zum Libanon geäußert hatte. "Die Äußerungen der israelischen Regierung, dass sie zu einer Militäroperation bereit sei, wenn dies notwendig sei, sind etwas anderes als eine Entscheidung, eine Militäroperation auszuführen", betont Miller. Aus US-Sicht sei eine diplomatische Lösung "noch immer vorzuziehen".

Neue Gespräche mit Hamas über Waffenruhe