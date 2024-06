Der UN-Sicherheitsrat unterstützt den Plan für eine Waffenruhe in Gaza. Eine israelische Geisel enthüllt Details aus der Geiselhaft. Mehr Informationen im Newsblog.

"Hoffnungsvolles Zeichen": Hamas akzeptiert UN-Resolution

20.58 Uhr: Die Hamas akzeptiert eine UN-Resolution, die den Plan zur Beendigung des Krieges mit Israel im Gazastreifen unterstützt. Die Gruppe sei bereit, über Einzelheiten zu verhandeln, teilt ein hochrangiger Beamter der militanten Palästinensergruppe mit. Das sei "ein hoffnungsvolles Zeichen", sagt der US-Außenminister Antony Blinken. Katarische und ägyptische Vermittler haben von der Hamas bereits eine formelle Antwort erhalten.

Sowohl Israel als auch die Hamas haben jedoch zuvor behauptet, der Plan entspreche ihren gegensätzlichen Zielen. Ein Hamas-Beamter betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die israelischen Streitkräfte abziehen, der Gazastreifen wieder aufgebaut und ein ernsthafter Gefangenenaustausch erreicht werden müsste. Die Gespräche über die Nachkriegspläne für den Gazastreifen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt, sagte Außenminister Blinken in Tel Aviv nach Gesprächen mit israelischen Führern.

Blinken: USA stocken Hilfe für Palästinenser um 404 Millionen Dollar auf

18.14 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken kündigt zusätzliche US-Hilfen für die Palästinenser in Höhe von 404 Millionen Dollar (knapp 377 Millionen Euro) an. Bei einer Hilfskonferenz für den Gazastreifen in Jordanien fordert er andere Staaten auf, ebenfalls mehr zu geben.

"Einige haben ihre große Besorgnis über das Leid des palästinensischen Volks im Gazastreifen geäußert, darunter auch Länder, welche die Fähigkeit haben, viel zu geben und wenig oder nichts getan haben", sagt er.

"Es ist Zeit für alle, mehr zu tun. Für diejenigen, die schon gegeben haben und großzügig waren, ist es Zeit, noch mehr zu tun", fügt Blinken hinzu. Wofür genau die US-Hilfe verwendet werden soll, erklärt er nicht. Washington ist der größte Hilfsgeber für die Palästinenser weltweit.

Eilanträge zu Verbot von Waffenexporten an Israel scheitern vor Berliner Gericht

13 Uhr: Mehrere palästinensische Antragsteller aus dem Gazastreifen sind vor dem Berliner Verwaltungsgericht mit dem Versuch gescheitert, der Bundesregierung durch einen sogenannten vorläufigen Rechtsschutz Waffenlieferungen an Israel zu untersagen. Dieser Rechtsschutz dient dazu, einen provisorischen Schutz zu gewähren, bis in der Hauptsache entschieden wird. Das Verwaltungsgericht weist die Anträge zurück, weil sich derzeit nicht bestimmt absehen lasse, welche Entscheidungen der Bundesregierung künftig überhaupt bevorstünden und unter welchen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen sie ergingen.

Das Gericht argumentiert, es lasse sich nicht vorhersagen, dass die Bundesregierung Genehmigungen von Waffenlieferungen unter Verstoß gegen völkerrechtliche Verpflichtungen erteilen werde. Die Antragsteller würden den mit Handlungsalternativen verbundenen Entscheidungsspielraum der Bundesregierung verkennen. Sie hätten auch nicht überzeugend dargestellt, dass überhaupt Entscheidungen über Waffenexporte konkret anstünden und die Bundesregierung die Gesetze missachten werde. Die Bundesregierung habe etwa die Möglichkeit, Waffenexporte zu verbieten oder Nebenbestimmungen zu verhängen oder Zusagen zu Beschränkungen des Empfängerlandes einzuholen.

Israel: Luftalarm in Haifa doch nicht von Rakete ausgelöst

11.56 Uhr: Der Luftalarm in der nordisraelischen Hafenstadt Haifa am Morgen ging nach Angaben des Militärs doch nicht auf eine feindliche Rakete zurück. Vielmehr sei der Alarm durch Israels eigene Abfangsysteme ausgelöst worden, teilt das Militär mit. Der Vorfall werde untersucht. Zuvor hatte es geheißen, die Sirenen in Haifa hätten vor einem möglichen Raketenangriff gewarnt. Vor der Küste von Haifa sei ein verdächtiges Flugobjekt abgefangen worden. Die Mittelmeerstadt liegt in der Nähe von Israels Grenze zum Libanon, wo es seit Beginn des Gaza-Kriegs verstärkt zu Gefechten zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah-Miliz gekommen ist.

Weiter heftiger Beschuss zwischen Israel und Hisbollah im Libanon

11.14 Uhr: Die Hisbollah im Libanon hat nach eigenen Angaben Dutzende Raketen vom Typ Katjuscha auf Ziele in Nordisrael abgefeuert. Es sei eine Reaktion auf vorige Angriffe der israelischen Armee in der Bekaa-Region gewesen, teilt die Schiitenmiliz mit. Das israelische Militär berichtet, dass etwa 50 Geschosse aus dem Libanon identifiziert worden sein. Einige seien erfolgreich abgeschossen worden, andere seien in offenes Gelände gefallen. Es habe keine Verletzten gegeben, heißt es.