In Budapest haben Zehntausende an einer Kundgebung des aufstrebenden ungarischen Oppositionspolitikers Peter Magyar teilgenommen. Er griff in seiner Rede den derzeitigen Regierungschef Viktor Orban mehrmals an. "Zusammen können wir Ungarn retten", sagte der wichtigste Herausforderer des langjährigen Amtsinhabers. Die Demonstrierenden hielten am Tag vor der Europawahl Schilder mit "Wacht auf, Ungarn!" oder "Wir sind die Herren unserer Zukunft" in die Höhe. Viele schwenkten ungarische Fahnen.