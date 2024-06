Ein Medienbericht erhebt Vorwürfe gegen Israels Armee. Kritik in Israel an Kampfpause entlang humanitärer Route in Gaza. Mehr Informationen im Newsblog.

Bericht: Geheimdienst warnte Israels Armee vor 7. Oktober

13.19 Uhr: Mehr als zwei Wochen vor dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober hat es laut einem Medienbericht deutliche Warnungen des Militärgeheimdienstes gegeben. Der öffentlich-rechtliche Kan-Sender berichtet, Pläne der islamistischen Hamas, Militärbasen und zivile Ortschaften im Grenzgebiet anzugreifen, seien bekannt gewesen.

Soldaten der angesehenen Elite-Geheimdiensteinheit 8200 hätten in einem am 19. September 2023 innerhalb der Gaza-Division verbreiteten Brief das Training der Hamas für ein Eindringen in Militäreinrichtungen beschrieben. Auch vor Plänen der Hamas, 200 bis 250 Israelis zu entführen, darunter Frauen und Kinder, sei gewarnt worden. Die Warnungen seien jedoch von den Vorgesetzten ignoriert worden. In der Gaza-Division sei man davon ausgegangen, dass im schlimmsten Fall mehrere Dutzend Terroristen an drei Stellen nach Israel vordringen könnten. Ein israelischer Armeesprecher sagt, man prüfe den Bericht.

Ein Militärkorrespondent von Kan erklärt: "Das Sicherheitssystem strebte damals nach einer Befriedung des Gazastreifens, mithilfe einer Verbesserung der Lebensumstände der Zivilbevölkerung, Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser und der Aufhebung von Warenbeschränkungen." Vor dem 7. Oktober habe die Armee sich vor allem auf die Sperranlage an der Grenze zum Gazastreifen verlassen, die auch bis tief in die Erde reicht. "Am 7. Oktober ist alles zusammengebrochen", sagt der Korrespondent. Ranghohe Mitglieder der Gaza-Division hätten offenbar mit Geringschätzung auf die Geheimdienstwarnungen reagiert. "Niemand hat auf den Tisch gehauen und Alarm ausgerufen."

Ein Soldat, der an der Ausarbeitung des Dokuments beteiligt gewesen sei, habe angesichts des Massakers am 7. Oktober rückblickend geschrieben: "Ich möchte am liebsten weinen, schreien und fluchen." Der Kommandeur der Gaza-Division hatte vor gut einer Woche seinen Rücktritt erklärt. "Am 7. Oktober bin ich an der Aufgabe meines Lebens, das Gaza-Grenzgebiet zu schützen, gescheitert", schrieb Brigadegeneral Avi Rosenfeld.

US-Kongress genehmigt umfangreichen Waffendeal mit Israel

06.05 Uhr: Nach monatelanger Blockade geben zwei führende Demokraten im US-Kongress einem Zeitungsbericht zufolge ihren Widerstand gegen einen umfangreichen Waffendeal mit Israel auf. Der Abgeordnete Gregory Meeks und der Senator Ben Cardin hätten unter starkem Druck der Biden-Regierung der Waffenlieferung zugestimmt, die auch 50 F-15-Kampfflugzeuge im Wert von mehr als 18 Milliarden Dollar umfasse, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Noch ist die Transaktion nicht genehmigt, doch sie wäre der größte Waffenverkauf der USA an Israel seit Beginn des Krieges. Meeks betonte, dass die Kampfflugzeuge erst "in einigen Jahren" geliefert werden. Außerdem habe er das Weiße Haus gedrängt, stärker auf Israel einzuwirken, um die humanitäre Situation in Gaza zu verbessern. Seit Kriegsbeginn sind mehr als 37.000 Palästinenser getötet worden, teilte die Gesundheitsbehörde der Hamas mit.

Montag, 17. Juni 2024

Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanjahu-Regierung

23.15 Uhr: In Jerusalem sind erneut tausende Israelis auf die Straße gegangen und haben gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Sie forderten vorgezogene Neuwahlen. Am Abend versammelten sich die Demonstranten zunächst vor dem israelischen Parlament. Danach zogen sie zu Netanjahus Privathaus in der Stadt. Dort lieferten sie sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zuvor hatte Netanjahu nach Angaben eines Regierungsvertreters sein sechsköpfiges Kriegskabinett aufgelöst.

Israel tötet Hisbollah-Artilleristen bei Luftangriff im Libanon

20.51 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Artilleristen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon mit einem gezielten Luftschlag getötet. Mohammed Mustafa Ajub soll demnach eine Schlüsselfigur der Raketenabteilung der Nasser-Einheit im Südlibanon gewesen sein. Die Hisbollah bestätigt die Tötung eines ihrer Kämpfer durch Israel, macht aber keine näheren Angaben zu seiner Person.