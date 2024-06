Israel droht der Hisbollah mit dem "totalen Krieg". Ein Medienbericht erhebt Vorwürfe gegen Israels Armee. Mehr Informationen im Newsblog.

Netanjahu: Pausierung von US-Waffenlieferung "unbegreiflich"

19.50 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat kritisiert, dass die US-Regierung Waffen und Munition an Israel zurückhält. Er habe US-Außenminister Antony Blinken kürzlich in Israel gesagt, es sei "unbegreiflich, dass die Regierung Israel in den vergangenen Monaten Waffen und Munition vorenthalten hat", sagt Netanjahu in einer Videoansprache. "Außenminister Blinken hat mir versichert, dass die Regierung Tag und Nacht daran arbeite, diese Engpässe zu beseitigen. Ich hoffe wirklich, dass dies der Fall ist."

US-Außenminister Antony Blinken wies die Kritik zurück. Die USA hätten sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Israel über das verfüge, was es brauche, um sich gegen eine Vielzahl von Bedrohungen zu verteidigen, sagte er auf Nachfrage in Washington. Daran halte man fest. Es gebe einen Fall, den US-Präsident Joe Biden öffentlich gemacht habe, nämlich die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben, die weiterhin überprüft werde, weil die US-Regierung Bedenken habe, dass die Bomben in einem dicht besiedelten Gebieten wie Rafah eingesetzt werden könnten. "Aber alles andere geht seinen gewohnten Gang", sagt er.

Israel droht Hisbollah mit "totalem Krieg"

19.10 Uhr: Der israelische Außenminister Israel Katz hat der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah mit der Zerstörung in einem "totalen Krieg" gedroht. "Wir stehen kurz vor dem Zeitpunkt, an dem wir entscheiden werden, die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern", erklärt das Büro von Katz. "In einem totalen Krieg werden die Hisbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen werden."

Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen vor mehr als acht Monaten kommt es auch immer wieder zu Beschuss an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Dort liefert sich die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz regelmäßig Feuergefechte mit der israelischen Armee, um die mit ihr verbündete islamistische Hamas zu unterstützen.

Netanjahu trifft Familien von toten Hamas-Geiseln

18.10 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Angehörigen toter Hamas-Geiseln zu einem Treffen eingeladen. "Ich wurde zu einer Zusammenkunft mit dem Regierungschef gebeten", sagt Scharon Scharabi, dessen Brüder Jossi und Eli in Geiselhaft starben. Er werde die Einladung annehmen. Eine weitere Angehörige, die anonym bleiben wollte, sagt der Nachrichtenagentur AFP, sie werde nicht hingehen. "Es ist ihm ein bisschen spät eingefallen, uns einzuladen."

Nach Angaben der Familien empfängt Netanjahu am Donnerstag eine Gruppe Angehöriger und am Sonntag eine weitere. Einige Angehörige hatten ihm vorgeworfen, zu wenig Mitgefühl mit den Familien der toten Geiseln zu zeigen.

USA haben Bedenken bei Lieferung großer Bomben an Israel

17.49 Uhr: Die US-Regierung prüft nach Angaben von Außenminister Antony Blinken eine Lieferung großer Bomben für Israel. Es bestünden Bedenken, dass diese in dicht besiedelten Gebieten eingesetzt werden könnten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, Blinken habe zugesichert, es werde daran gearbeitet, die Einschränkungen der Exporte von Rüstungsgütern nach Israel aufzuheben.

Aufnahmen der Hisbollah sollen strategische Gebiete in Israel zeigen

16.13 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigener Darstellung Aufnahmen aus Nordisrael aus der Luft angefertigt und veröffentlicht. Die Bilder sollen etwa den Hafen von Haifa und andere wichtige strategische Orte in der Gegend zeigen und von einer Drohne aufgenommen worden sein. Es ist zunächst unklar, wann genau sie angefertigt wurden. Das gezeigte Material lässt sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Armee teilt auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Derzeit führt der US-Gesandte Amos Hochstein Gespräche im Libanon, um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Schiitenmiliz zu erreichen. Nach libanesischen Informationen will Hochstein der libanesischen Regierung dabei eine scharfe Warnung der israelischen Seite übermitteln. Benny Gantz, Ex-Minister im israelischen Kriegskabinett, warnt Hochstein nach Medienberichten, die Zeit für eine diplomatische Einigung laufe aus. Israel sei fest entschlossen, die Bedrohung seiner Bürger im Norden des Landes durch die Hisbollah zu beenden.

UN: Krieg im Gazastreifen hat zu schweren Umweltschäden geführt