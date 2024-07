Barley begrüßt Wahlerfolg

Auch außerhalb Großbritanniens gab es erste Reaktionen auf den Wahlausgang. Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley begrüßte den Wahlerfolg der Labour-Partei in Großbritannien. Der überwältigende Sieg der Sozialdemokraten gebe auch der EU Hoffnung, sagte Barley der Nachrichtenagentur dpa. "Ich freue mich über die große Chance, dass nach Jahren der Spannungen mit einem Labour-Premier in London nun ein freundlicher und konstruktiverer Ton angeschlagen wird." 14 Jahre konservativer Regierung mitsamt Brexit hätten die EU und das Vereinigte Königreich voneinander entfremdet.

Aus Deutschland trafen bereits Glückwünsche an Spitzenkandidat Keir Starmer und seine Partei ein. Arbeitsminister Hubertus Heil richtete auf X einen "herzlichen Glückwunsch" an die "Freunde von der Labour Party und den künftigen Premierminister Keir Starmer". Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Gemeinsam werden Sozialdemokraten in London und Berlin nun ein neues Kapitel der britisch-deutschen Freundschaft und Zusammenarbeit aufschlagen. So wichtig in diesen Zeiten!"