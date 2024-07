Gewalttätige Proteste in US-Hauptstadt

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Kapitol waren wegen des Besuchs drastisch erhöht worden. Das Gebäude wurde weiträumig mit hohen Zäunen abgesperrt. Die Polizei hatte bereits am Tag vor der Rede mehrere Demonstranten festgenommen, die in einem zum Parlament gehörenden Bürogebäude gegen den Gaza-Krieg protestiert hatten.

Viele Politiker blieben Rede fern

Dem Protest schlossen sich auch rund 100 Mitarbeiter aus Repräsentantenhaus und Senat an. Sie meldeten sich für den Tag krank und forderten ihre Chefs in einer Erklärung auf, die Rede von Netanjahu zu boykottieren. Die gewählten Repräsentanten sollten "auf den kollektiven Willen des amerikanischen Volkes reagieren" und Netanjahu nicht unterstützen, schrieben sie.

Angespannte Beziehungen zwischen USA und Israel

Netanjahu war am Montag in Washington angekommen. Am Donnerstag soll er dann Biden im Weißen Haus treffen. Außerdem ist ein Treffen mit Vize-Präsidentin Kamala Harris angesetzt, sowie am Freitag eines mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump .

Es ist Netanjahus erster Besuch in Washington seit fast vier Jahren und seine erste Auslandsreise seit dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober, der zum Krieg in Gaza führte. Netanjahu wolle seine Rede vor dem US-Kongress nutzen, um sowohl sein angeschlagenes Image als "Beschützer Israels" als auch des israelischen Politikers mit dem größten Einfluss in den USA zu rehabilitieren, schrieb der gut vernetzte israelische Journalist Barak Ravid auf dem US-Nachrichtenportal "Axios".