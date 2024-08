Insgesamt nahmen in der Folge nur 15 russische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen in Frankreich teil. Es sind größtenteils Athletinnen und Athleten, die ohnehin im Ausland leben und weiterhin an internationalen Turnieren teilnehmen – etwa Tennisspielerinnen und -spieler. Spätestens seit diesen Olympischen Spielen gelten sie in Russland als Verräter, als feindliche Agenten. Sie werden öffentlich verunglimpft, obwohl im Fernsehen nichts über Olympia berichtet wurde. Putin-Sprecher Dmitri Peskow nannte die Sportler "Ausgeburten der Hölle".