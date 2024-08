Oleg Orlow saß seit Februar in einem russischen Gefängnis, weil er den Ukraine-Krieg kritisiert hatte. Wie hat der Menschenrechtsaktivist die Zeit seitdem erlebt und was macht er jetzt, nachdem er wieder in Freiheit ist?

Es ist noch gar nicht lange her, da wäre Oleg Orlows Weg in die Freiheit undenkbar gewesen. Erst im vergangenen Februar wurde der Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Kritik am Ukraine-Krieg verurteilt. Seine Organisation, die sich seit Jahrzehnten in Russland für Menschenrechte einsetzt und gegen Repressionen kämpft, war in seiner Heimat bereits verboten worden.

Im Ausland erhielt Memorial dagegen 2022 den Friedensnobelpreis – und Orlow selbst kam Anfang des Monats zusammen mit 15 anderen Gefangenen unerwartet aus Russland frei. An seiner Überzeugung, sich gegen den Krieg und das russische Regime von Wladimir Putin einsetzen zu müssen, hat seine Zeit in Haft nichts geändert. Das wird bei dem Interview, das t-online mit Orlow in Berlin führen konnte, schnell deutlich: Orlow nennt in dem Gespräch Putin und seine Gefolgsleute etwa nicht Politiker, sondern Terroristen.

t-online: Können Sie die Zeit von Ihrer Haft in Russland bis zu ihrer Landung in Deutschland grob nachzeichnen?

Oleg Orlow: Ich wurde am 23. Juli in das Büro der Gefängnisleitung in Sysran gerufen. Dort wurde mir angeboten, ein Begnadigungsgesuch an den russischen Präsidenten Waldimir Putin zu schreiben. Die genaueren Umstände wurden mir nicht erklärt. Es hieß nur: Wenn ich dieses Gesuch unterschreibe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich freigelassen werden.

Das haben Sie abgelehnt …

… weil ich mir keiner Schuld bewusst war. Ich akzeptiere das Urteil gegen mich nicht und Putin ist für mich kein legitimer Präsident. Ich dachte danach: Okay, das war's für mich. Jetzt bringen sie mich in ein anderes Straflager.

Wie ging es dann weiter?

Am 28. Juli kamen sehr früh am Morgen mehrere Leute in meine Zelle. Sie sagten mir, ich solle meine Sachen packen, weil ich jetzt gehen werde. Ich habe gefragt, ob sie mich jetzt in ein anderes Lager bringen. Es hieß dann, dass ich nur in eine andere Zelle müsse. Doch das stimmte nicht: Sie brachten mich in einen Durchsuchungsraum und anschließend zum Flughafen nach Samara. Da kam mir der Gedanke, dass ich vermutlich nach Moskau geflogen werde.

(Quelle: Sergei Karpukhin/imago-images-bilder) Zur Person Oleg Orlow, geboren 1953 in Moskau, ist einer der bekanntesten russischen Menschenrechtsaktivisten. Ende der Achtzigerjahre gründete er mit weiteren Mitstreitern die Nichtregierungsorganisation Memorial, die 2021 in Russland verboten wurde. Orlow wurde wegen Kritik am russischen Krieg in der Ukraine im vergangenen Februar zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Rahmen des großen Gefangenenaustauschs wurde er Anfang August mit 15 weiteren Häftlingen aus Russland und Belarus freigelassen.

So kam es dann auch: In Moskau saßen Sie in dem Gefängnis Lefortowo.

Auch dort hatte ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Es war eine komplette Ungewissheit. Erst am 1. August erhielt ich ein Dokument, in dem stand, dass ich begnadigt wurde. Da wurde mir bewusst: Es wird einen Austausch geben. 20 Minuten später saß ich schon in einem Bus, der mich und die anderen Gefangenen zum Flughafen brachte. Von der Türkei ging es dann nach Deutschland.

Der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, der ebenfalls ausgetauscht wurde, sagte anschließend, dass anstelle von ihm andere Leute hätten freigelassen werden müssen. Hatten Sie auch solche Gedanken?

Es hätten andere Leute an meiner Stelle freikommen müssen. Es hätten diejenigen sein müssen, die krank sind.

Fühlen Sie sich deswegen schuldig?

Ich kann keine Schuld empfinden, weil ich gar nicht gefragt wurde. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich eine Wahl gehabt hätte – etwa, wenn sie gesagt hätten: Du kommst frei, aber Alexej Gorinow muss dafür weiter in Haft bleiben.