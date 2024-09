Netanjahu bittet für Tod von Hamas-Geiseln um Verzeihung. Hamas droht Angehörigen der israelischen Geiseln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Türkei verhaftet mutmaßlichen Mossad-Agenten

12.40 Uhr: In Istanbul ist nach Behördenangaben ein Kosovare festgenommen worden, der das Finanznetzwerk des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in der Türkei gesteuert haben soll. Der Mann werde verdächtigt, Überweisungen an in der Türkei aktives Mossad-Personal getätigt zu haben, teilt der türkische Nachrichtendienst MIT. Er sei am 30. August in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt sind in der Türkei in diesem Jahr bereits mehr als 20 Menschen wegen mutmaßlicher Mossad-Verbindungen festgenommen worden. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt.

Der Kosovare sei seit seiner Ankunft in der Türkei am 25. August überwacht worden, teilt der MIT mit. Ihm werde vorgeworfen, Finanztransaktionen aus osteuropäischen Ländern, insbesondere dem Kosovo, an Mossad-Agenten in der Türkei begünstigt zu haben. Die Überweisungen seien zur Geheiminformationsbeschaffung in Syrien und für psychologische Einsätze gegen Palästinenser sowie die Koordinierung von Drohnen-Einsätzen verwendet worden.

Hamas Kommandeur bei Angriff getötet

11.45 Uhr: Das israelische Militär bestätigt auf X die Tötung des Hamas Kommandeurs Ahmed Fawzi Nasser Muhammad Wadiyya. Wadiyya sei bei einem Angriff auf ein von der Hamas genutztes Gebäude in der Nähe des al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt getötet worden.

Laut dem israelischen Militär soll Wadiyya am 7. Oktober mit einem Gleitschirm über die Grenze nach Israel eingedrungen sein und dort ein Massaker in der Siedlung Netiv Ha’asara befehligt haben. Bei dem Massaker starben 22 der insgesamt 900 Einwohner.

Netanjahu: Britische Entscheidung "Beschämend"

11.02 Uhr: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnet die Entscheidung der britischen Regierung, mehrere Lizenzen für den Export von Rüstungsgütern nach Israel auszusetzen, als "beschämend". In einem Beitrag auf X weist Netanjahu die Begründung der britischen Regierung, dass der Export der Waffen möglicherweise gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, entschieden von sich. So schreibt er, dass Israel einen "gerechten Krieg mit gerechten Mitteln führen würde". Den Kampf gegen die Hamas werde Israel auch ohne die Hilfe britischer Waffen gewinnen.

Darüber hinaus verweist er darauf, dass beim Angriff der Hamas am 7. Oktober auch 14 britische Staatsbürger getötet wurde. Fünf weitere würden immer noch von der Hamas als Geisel festgehalten. Laut Informationen des britischen Journalisten Robert Peston soll sich auch die amerikanische Regierung verärgert über die Entscheidung der Briten gezeigt haben.

Lufthansa fliegt wieder nach Tel Aviv

8.46 Uhr: Der Lufthansa-Konzern nimmt seine Flüge nach Israel wieder auf. Tel Aviv werde ab Donnerstag, 5. September, wieder angeflogen, teilt das Unternehmen in Frankfurt mit. Der Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut bleibt hingegen wegen der anhaltenden Spannungen bis einschließlich 30. September tabu für die Gesellschaften des Konzerns, zu dem auch Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings gehören. Amman in Jordanien und Erbil im Irak werden bereits seit dem 27. August wieder angeflogen.

Hamas: Geiseln werden "in Särgen" zurückkehren