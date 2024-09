Netanjahu bittet für Tod von Hamas-Geiseln um Verzeihung. Hamas droht Angehörigen der israelischen Geiseln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA: Anklage gegen führende Hamas-Mitglieder

1.27 Uhr: Die USA klagen führende Mitglieder der palästinensischen Hamas-Organisation wegen ihrer Rolle bei dem Anschlag vom 7. Oktober in Israel an. Die Anklage richte sich gegen sechs Personen, darunter Hamas-Chef Jahja Sinwar, teilt Justizminister Merrick Garland mit. Ihnen wird vorgeworfen, den Anschlag geplant, unterstützt und ausgeführt zu haben und mit Unterstützung des Iran und der Hisbollah den Staat Israel zerstören zu wollen.

In der Anklageschrift werden auch drei bereits verstorbene Hamas-Führer genannt. Bei den verstorbenen Angeklagten handelt es sich um den ehemaligen Hamas-Führer Ismail Hanijeh, den Chef des militärischen Flügels Mohammed Deif und den stellvertretenden Militärkommandeur Marwan Issa. Sie alle waren in jüngster Zeit durch mutmaßlich israelische Anschläge ums Leben gekommen.

Neben Sinwar, der sich in Gaza versteckt halten soll, handelt es sich bei den lebenden Angeklagten um Khaled Meshaal, der in Doha lebt und das Diasporabüro der Gruppe leitet, sowie um Ali Baraka, einen hochrangigen Hamas-Funktionär im Libanon.US-Staatsanwälte hätten im Februar Anklage gegen die sechs Männer erhoben, diese aber in der Hoffnung, Hanijeh zu fassen, unter Verschluss gehalten, sagt ein Beamter des Justizministeriums.

Dienstag, 2. September 2024

Angehörige verurteilen "Terrorvideo" der Hamas von getöteter Geisel

19.36 Uhr: Das Forum der Geisel-Angehörigen in Israel hat ein von der radikalislamischen Hamas veröffentlichtes Video verurteilt, in dem eine Geisel gezeigt wird, die am Wochenende tot aufgefunden wurde. Das Forum der Familien der Geiseln und Vermissten, das sich für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln einsetzt, spricht von einem "schockierenden Psychoterror-Video". Die am Montag veröffentlichten Aufnahmen zeigen die 24-jährige Eden Yerushalmi, deren Leiche am Wochenende vom israelischen Militär geborgen worden war.

In dem zwei Minuten langen Video drängt Yerushalmi die israelische Regierung, die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sicherzustellen. Sie ruft zudem die israelische Bevölkerung auf, entsprechende Forderungen mittels Protesten durchzusetzen. Yerushalmi war eine der sechs Geiseln, deren Leichen in einem Tunnel im Gazastreifen gefunden worden waren. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden die sechs getötet, kurz bevor die Soldaten sie erreichen konnten. Regierungschef Benjamin Netanjahu zufolge wurden sie durch einen Kopfschuss hingerichtet.

UN verlangen unabhängige Untersuchung zu Tötung israelischer Geiseln

18.42 Uhr: UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat eine unabhängige Untersuchung des Todes sechs israelischer Geiseln gefordert, die nach israelischen Angaben hingerichtet wurden. "Wir sind entsetzt über Berichte, wonach bewaffnete palästinensische Gruppen sechs israelische Geiseln standrechtlich hingerichtet haben, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde", schreibt Türks Büro im Onlinedienst X. Der Menschenrechtskommissar fordere "unabhängige, unparteiische und transparente Untersuchungen und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es weiter.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Palästinenser: 16-Jährige stirbt bei Armeeeinsatz nahe Dschenin

15.39 Uhr: Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland ist palästinensischen Angaben zufolge eine Jugendliche ums Leben gekommen. Die 16-Jährige sei durch israelische Schüsse getötet worden, teilt das Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Demnach wollten israelische Einsatzkräfte in einem Ort westlich der Stadt Dschenin, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt, mehrere Personen festnehmen. Details zu den Umständen des Tods des Mädchens nennt die Behörde nicht. Israels Militär teilt auf Anfrage mit, den Bericht zu prüfen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet unterdessen, ein Auto von Journalisten sei in dem Ort von israelischen Einsatzkräften beschossen worden. Ein Mitarbeiter der Agentur sei an der Hand getroffen und verletzt worden. Israels Armee teilt mit, diesen Bericht ebenfalls zu prüfen.

Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates nach Tod von Geiseln