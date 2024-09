In Venezuela sind nach Regierungsangaben sechs Ausländer festgenommen worden. Sie seien an einem Komplott gegen die Regierung beteiligt gewesen, hieß es.

Die Polizei in Venezuela hat sechs Ausländer aus den USA und Europa wegen angeblicher Pläne zur "Destabilisierung" des Landes festgenommen. Insgesamt wurden drei US-Bürger, zwei Spanier und ein Tscheche in Gewahrsam genommen, wie die Regierung in Caracas am Samstag mitteilte. Die Festgenommenen hätten "Gewaltakte" gegen Präsident Nicolás Maduro und dessen Regierung geplant, sagte Innenminister Diosdado Cabello bei einer Pressekonferenz. Mehr als 400 Gewehre seien sichergestellt worden.